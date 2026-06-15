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Общество

В Гондурасе прошел «рыбный дождь»

В Гондурасе во время шторма с неба начала падать рыба
Соцсети

В Гондурасе прошел «рыбный дождь», пишет What.

После мощного ливня жители обнаружили на улицах, во дворах и на полях множество рыб. Как только дождь ослаб, люди начали выходить из домов с ведрами и контейнерами, чтобы собрать неожиданную добычу.

Очевидцы публиковали фотографии и видео, на которых видно, как рыба буквально покрывает землю после непогоды. Многие местные жители считают происходящее настоящим чудом и называют его благословением.

Несмотря на многочисленные исследования, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах происходящего. Среди наиболее популярных версий — водяные смерчи, которые могут поднимать рыбу из рек и озер и переносить ее на большие расстояния. Другая гипотеза предполагает, что рыба появляется из подземных водоемов, которые выходят на поверхность во время сильных наводнений.

Местные связывают феномен с легендой о испанском священнике Мануэле де Хесусе Субиране. Согласно преданию, в XIX веке он молился о помощи для бедняков во время голода, после чего с неба тоже начала падать рыба.

Ранее в Гондурасе пассажирский самолет упал в море после взлета.

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