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У базы сборной Англии по футболу в США произошла стрельба, есть пострадавшие

NYT: девять человек пострадали при стрельбе возле базы сборной Англии в США
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Недалеко от тренировочной базы сборной Англии по футболу на период чемпионата мира, которая расположена в Канзас-Сити (американский штат Миссури), произошла стрельба. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По ее информации, инцидент произошел ночью 6 июня. По прибытии на место инцидента сотрудники полиции обнаружили большую группу людей, которая бросилась врассыпную. В результате случившегося девять человек обратились в местные больницы, они получили неопасные для жизни травмы.

Полиция пока не задержала вероятных подозреваемых, ведутся их поиски. О причинах произошедшего не сообщается.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее на чемпионате России по хоккею на траве произошла стрельба.

 
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