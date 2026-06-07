Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В США произошла массовая стрельба

В Огайо произошла массовая стрельба рядом с фестивалем, есть пострадавшие
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Массовая стрельба произошла в штате Огайо, множество пострадавших доставлены в медучреждения. Об этом сообщила местная полиция в соцсети X.

Инцидент произошел рядом с местом проведения фестиваля в Толидо. В полиции не уточнили точное число пострадавших.

«Полицейское управление Толидо активно ищет подозреваемого или подозреваемых, причастных к инциденту», — сказано в сообщении правоохранителей.

4 июня в Калифорнии четыре человека, включая одного несовершеннолетнего, получили ранения при стрельбе после церемонии вручения дипломов в старшей школе. Один из пострадавших — 18-летний юноша — не выжил. Инцидент произошел в городе Фэрфилд, расположенном к юго-западу от Сакраменто.

В апреле в американском штате Луизиана произошла массовая стрельба в торговом центре. По версии полиции, причиной стрельбы стал конфликт двух групп лиц — их личности не раскрываются. Торговый центр закрыли, всех посетителей и персонал эвакуировали.

Ранее в Екатеринбурге подростки устроили стрельбу на спортплощадке.

 
Теперь вы знаете
Споры про налоги, «двойные тиски» для бизнеса и дробление компаний. Главное для бизнеса за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!