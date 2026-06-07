В США произошла массовая стрельба

В Огайо произошла массовая стрельба рядом с фестивалем, есть пострадавшие

Массовая стрельба произошла в штате Огайо, множество пострадавших доставлены в медучреждения. Об этом сообщила местная полиция в соцсети X.

Инцидент произошел рядом с местом проведения фестиваля в Толидо. В полиции не уточнили точное число пострадавших.

«Полицейское управление Толидо активно ищет подозреваемого или подозреваемых, причастных к инциденту», — сказано в сообщении правоохранителей.

4 июня в Калифорнии четыре человека, включая одного несовершеннолетнего, получили ранения при стрельбе после церемонии вручения дипломов в старшей школе. Один из пострадавших — 18-летний юноша — не выжил. Инцидент произошел в городе Фэрфилд, расположенном к юго-западу от Сакраменто.

В апреле в американском штате Луизиана произошла массовая стрельба в торговом центре. По версии полиции, причиной стрельбы стал конфликт двух групп лиц — их личности не раскрываются. Торговый центр закрыли, всех посетителей и персонал эвакуировали.

Ранее в Екатеринбурге подростки устроили стрельбу на спортплощадке.