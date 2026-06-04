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Общество

В США четыре человека пострадали при стрельбе на выпускном, один не выжил

CBS: в Калифорнии неизвестный ранил четырех человек на выпускном, один не выжил

В Калифорнии четыре человека, включая одного несовершеннолетнего, получили ранения при стрельбе после церемонии вручения дипломов в старшей школе. Один из пострадавших — 18-летний юноша — не выжил, сообщает CBS.

Инцидент произошел в городе Фэрфилд, расположенном к юго-западу от Сакраменто. Стрельба началась около 19:15 по местному времени на автостоянке возле школы, где проходило мероприятие. Трое пострадавших, среди которых 11-летний ребенок и двое взрослых в возрасте 20 и 25 лет, доставлены в больницы. Степень тяжести их ранений не уточняется.

«Стрельба произошла после того, как церемония уже завершилась», — пояснила CBS представитель местного школьного округа.

Мэр соседнего города Суисун-Сити Альма Эрнандес написала в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поиски стрелка продолжаются. Полиция пока не может назвать приметы подозреваемого и обстоятельства произошедшего. Расследование ведет офис шерифа округа Солано.

Администрация школьного округа заявила, что занятия в школах продолжатся по расписанию, и попросил всех, кому что-либо известно о случившемся, связаться с полицией Фэрфилда.

Ранее праздник выпускников в американском университете закончился стрельбой.

 
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