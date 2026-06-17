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Общество

Елисейский дворец опубликовал видео с G7 под российскую песню

Елисейский дворец выложил видео с саммита G7 под российскую песню «Капибара»
Yara Nardi/Pool/Reuters

Елисейский дворец опубликовал в соцсетях видео с саммита «Большой семерки» (G7) под известную российскую песню «Капибара» за авторством москвича Алексея Плужникова.

На кадрах запечатлено, как мировые лидеры один за одним проходят на сцену для фотосессии под данный трек.

Комментаторы под роликом смеются над музыкальными предпочтениями французов и призывают поднять зарплату ответственному за выбор музыки к видео.

В июне 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в TikTok выложил видео с саммита G7 под эту же композицию.

Сам Плужников тогда признался, что его развеселил данный ролик.

Песня «Капибара» музыканта «Сто-Личный Она-Нас», чье настоящее имя Алексей Плужников, вышла в 2022 году и вскоре завирусилась в социальных сетях, став популярной, в том числе для использования в коротких видео. Трек набрал более 2 млн просмотров на YouTube без рекламы, а на музыкальных сервисах «Капибара» долгое время входила в топ-200 по прослушиваниям в 28 странах.

Ранее Макрон спел песню в Ереване.

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