Автор мемной песни «Капибара» о реакции на видео Макрона: «Улыбнулся и пошел спать»

Автор вирусного трека «Капибара» Алексей Плужников признался, что его развеселило видео президента Франции Эммануэля Макрона с его композицией. Слова россиянина передают «Известия».

«Вчера, когда я увидел, то удивился, улыбнулся и пошел спать», — рассказал Плужников.

По словам исполнителя, он узнал о ролике Макрона от друзей — знакомые отправили ему видео в соцсетях.

Накануне стало известно, что Макрон на своей странице в TikTok выложил видеозапись с саммита «Большой семерки» (G7) под российскую песню «Капибара» за авторством москвича Алексея Плужникова.

На опубликованных президентом Франции кадрах показано, как мировые лидеры один за одним проходят на сцену для фотосессии под трек о капибарах.

Песня «Капибара» музыканта «Сто-Личный Она-Нас», чье настоящее имя Алексей Плужников, вышла в 2022 году и вскоре завирусилась в социальных сетях, став популярной, в том числе для использования в коротких видео. Трек набрал более 2 млн просмотров на YouTube без рекламы, а на музыкальных сервисах «Капибара» долгое время входила в топ-200 по прослушиваниям в 28 странах.

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