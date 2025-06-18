Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в TikTok выложил видеозапись с саммита «Большой семерки» (G7) под российскую песню «Капибара» за авторством москвича Алексея Плужникова.

На кадрах видно, как мировые лидеры один за одним проходят на сцену для фотографирования, а сверху наложен звук композиции «Капибара».

Песня за авторством музыканта «Сто-Личный Она-Нас», чье настоящее имя Алексей Плужников, вышла в 2022 году и вскоре завирусилась в социальных сетях, став популярной, в том числе для использования в коротких видео. Трек набрал более 2 млн просмотров на YouTube без рекламы, а на музыкальных сервисах «Капибара» долгое время входила в топ-200 по прослушиваниям в 28 странах.

На саммите G7, который проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, были согласованы заявления по редкоземельным металлам, ИИ, квантовым вычислениям, незаконной миграции, борьбе с лесными пожарами и транснациональными репрессиями, а также по ирано-израильскому конфликту.

Ранее Захарова одним словом оценила прошедший саммит G7.