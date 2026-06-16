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Общество

В Ленобласти кардиолог лечила детей по поддельным дипломам

В Ленобласти разоблачили врача-кардиолога, работавшую по поддельным дипломам
Shutterstock

В Ленинградской области возбудили уголовное дело против главврача и генерального директора медцентра в Волосово, которая также работала детским кардиологом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками ведомства, выяснилось, что женщина осуществляла медицинскую деятельность на основании поддельных дипломов о медицинском образовании. При этом профильного образования у нее не было.

Поддельные дипломы изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Ведется следствие.

До этого в Архангельске пациентка не выжила из-за ошибки хирурга, повредившего сосуды. По версии следствия, в мае 2025 года во время планового удаления грыжи межпозвонкового диска он нарушил клинические рекомендации, применил чрезмерную силу и повредил артерию и вену пациентки, что вызвало острую массивную кровопотерю. Медика обвинили в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Ранее лжеврач провел сеанс иглоукалывания и проколол пациенту оба легких.

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