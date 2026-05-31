В Архангельске будут судить врача, который погубил пациентку, удаляя ей грыжу

В Архангельске перед судом предстанет врач-нейрохирург, погубивший пациентку во время операции. Об этом сообщает прокуратура Архангельской области и НАО.

По версии следствия, в мае 2025 года во время планового удаления грыжи межпозвонкового диска он нарушил клинические рекомендации, применил чрезмерную силу и повредил артерию и вену пациентки, что вызвало острую массивную кровопотерю. В результате женщина не выжила, ей было 49 лет.

Против медика возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ, его обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение, материалы направят в Октябрьский районный суд. Сам врач вину не признает.

Ранее российский суд оценил врачебную ошибку, стоившую пациенту жизни, в 500 тыс. рублей.

 
