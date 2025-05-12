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Мужчине прокололи легкие во время сеанса иглоукалывания

SCMP: лжеврач провел сеанс иглоукалывания китайцу и проколол ему оба легких
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Shutterstock

В Китае мужчина попал в больницу с проколотыми легкими после сеанса иглоукалывания. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Мужчина по фамилии Гао из провинции Хэнань страдал доброкачественной опухолью под лопаткой (фибромы), и его жена нашла через друга «врача», занимающегося иглоукалыванием. В действительности специалист не имел нужной квалификации, но поставил диагноз, заявив Гао, что у него не фиброма, а «воздушная шишка», и пообещал вылечить ее с помощью акупунктуры.

В конце февраля клиент и целитель встретились в интернет-кафе, и там же состоялась первая процедура. Однако после установки нескольких игл Гао резко стало плохо: он начал задыхаться и потерял контроль над мочеиспусканием. Его срочно доставили в больницу, где диагностировали дыхательную недостаточность и пневмоторакс — у мужчины были проколоты оба легких. Врачи отметили, что если бы Гао поступил в реанимацию на минуту позже, он бы не выжил.

«Врач» заявил, что готов взять ответственность за случившееся, но в итоге исчез и заблокировал жену пострадавшего в соцсетях. Как оказалось, он обучался массажу и иглоукалыванию, просто наблюдая за другими. Прокуратура готовится возбуждать уголовное дело, по китайскому законодательству, за незаконную медицинскую практику мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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