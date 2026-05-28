Стал известен средний размер пенсий российских женщин

Средний размер пенсий россиянок составляет 25,2 тысячи рублей
Российские пенсионерки в среднем получают более 25,2 тыс. рублей в месяц. Об этом со ссылкой на данные Социального фонда РФ сообщает РИА Новости.

В 2026 году средний размер пенсионного обеспечения россиянок составил 25 204 рубля. В прошлом средняя пенсия российских женщин равнялась 23 249 рублям.

В апреле нынешнего года средний размер пенсии работающих и не работающих россиян составил 25 397 рублей. Год назад работающие и неработающие пенсионеры получали 23 448 рублей.

27 мая доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что у россиян, работавших в органах власти и перешедших на гражданскую службу, будет две пенсии.

До этого депутат Государственной думы Алексей Говырин рассказал, что в России с 1 июня прибавку к пенсии получат несколько категорий граждан.

Ранее Соцфонд раскрыл размер индексации накопительных пенсий.

 
