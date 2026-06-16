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Общество

Временные ограничения введены в аэропорту Геленджика

Росавиация: дополнительные временные ограничения введены в аэропорту Геленджика
Виталий Тимкив/РИА Новости

Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Согласно базовым правилам, аэропорт Геленджика принимает и отправляет самолеты с 08:30 до 20:00 мск.

Несколько часов назад в аэропорту Сочи также ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Кроме того, Росавиация сообщала, что аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля «Чкалов» и «Туношна» временно не обслуживают рейсы.

До этого Росавиация опубликовала методические указания, направленные на повышение безопасности полетов сверхлегких и легких воздушных судов в условиях необходимости противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропорту Ярославля.

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