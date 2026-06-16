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Общество

В аэропорту Внуково сняли ограничения

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Внуково
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В столичном аэропорту Внуково были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Ограничения были введены в 09:09 мск. Воздушная гавань принимала рейсы по согласованию с соответствующими органами «в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани». В ведомстве пояснили, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения вводились на фоне массовой атаки беспилотников на московский регион. Над Московской областью ночью и утром уничтожили 86 беспилотников, пострадали шесть человек.

Позднее в Следственном комитете заявили, что установят все обстоятельства атаки украинских войск на Московскую область и причастных к этому преступлению.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропорту Ярославля.

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