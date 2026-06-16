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Общество

Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу по согласованию

Росавиация: аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию
Shutterstock

Московские аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за изменений параметров временных ограничений на использование неба над авиагаванью. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что эти меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

В ведомстве добавили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.

Утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение ночи и утра силы противовоздушной обороны сбили на подлете к столице 60 украинских беспилотников. В результате атаки БПЛА на город был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода.

До этого Росавиация опубликовала методические указания, направленные на повышение безопасности полетов сверхлегких и легких воздушных судов в условиях необходимости противодействия беспилотникам. В них пилотам предписано информировать диспетчерские службы об изменении маршрута минимум за полчаса до пролета первой скорректированной точки. Кроме того, при выполнении полетов в воздушном пространстве классов Н и G при скорости полета до 300 км/ч нельзя отклоняться от планируемой траектории полета более чем на 1 км.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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