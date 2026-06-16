В СК пообещали установить обстоятельства атаки ВСУ на Подмосковье

СК установит все обстоятельства атаки ВСУ на Подмосковье и причастных к нему

Российские следователи установят все обстоятельства атаки украинских войск на Московскую область и причастных к этому преступлению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве указали, что в Московской области в ходе агрессии Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали шесть мирных жителей, включая 13-летнюю девочку.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — сказано в сообщении.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 16 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионом почти 90 беспилотных летательных аппаратов. По информации мэра столицы Сергея Собянина, из-за атаки дронов также произошел пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России сбили почти 500 беспилотников за сутки.