Суд продлил домашний арест главреда Baza

Адвокат главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова Алексей Михальчик заявил в разговоре с РИА Новости, что Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест его подзащитному до 14 июля.

По словам собеседника агентства, суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения. Аналогичное решение вынесено и в отношении второй фигурантки — сотрудницы Baza Татьяны Лукьяновой.

Трифонову инкриминируют три эпизода дачи взятки, по которым он уже признал вину. По словам адвоката, расследование дела завершено, и фигуранты приступили к ознакомлению с материалами. После этого дело будет отправлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В июле прошлого года Трифонова и Лукьянову заключили под стражу. Главреда Baza и продюсера обвинили в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов.

Тогда сообщалось, что Трифонов и Лукьянова свою вину не признали. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу не превышает 150 тысяч рублей.

Позже двое полицейских, фигурирующих в этом деле, в ходе очных ставок заявили, что Трифонов был осведомлен об их должностях.

При этом оба фигуранта отказались раскрыть детали знакомства с журналистом. Сотрудники правоохранительных органов добавили, что лично с Трифоновым не общались, а контактировали исключительно через мессенджер Telegram.

Ранее полицейского обвинили в получении 137 тысяч рублей по делу канала Baza.