В Санкт-Петербурге человек упал на рельсы в метро

В Санкт-Петербурге пассажир упал на рельсы на станции «Технологический институт 2». Об этом сообщает Telegram-канал 78, ссылаясь на пресс-службу метро.

Его уже подняли с пути, он жив, уточнил канал. Из-за инцидента было остановлено движение от станции «Купчино» до станции «Невский проспект». Сейчас поезда курсируют по «синей» линии как обычно, добавил 78.

6 мая пассажир упал на пути на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии в Москве. Ситуация повлияла на движение. Из-за инцидента интервалы между поездами временно увеличили. Спустя непродолжительное время движение ввели в график.

Подобный инцидент произошел в метро Москвы в конце апреля текущего года, на станции «Красносельская». На кадрах, опубликованных управлением МВД по столице видно, как мужчина двигается по платформе, при этом он что-то смотрит в телефоне. Он выходит за ограничительную линию и в какой-то момент падает в считанных метрах перед поездом.

Ранее в метро Петербурга пассажир рухнул на рельсы перед приездом поезда.