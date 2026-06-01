В Москве молодой человек оказался на путях метро станции «Коньково» и не выжил

В московском метро человек упал на пути. Об этом сообщает Дептранс.
Инцидент произошел на южном участке Калужско-Рижской линии. Ситуация повлияла на график движения поездов. Интервалы временно увеличили.
Как уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости», инцидент зафиксировали на станции «Коньково». Пострадавшим оказался молодой человек, которому на вид 20 лет.
«Его состояние уточняется», – сообщается в публикации.
До этого Москве, между станциями «Сокольники» и «Красносельская» обнаружили молодого человека без признаков жизни.
Как выяснилось позже, вместе с другом 17-летний школьник смог проникнуть в коллектор, находящийся в тоннеле. Находясь внутри, юноша решил посмотреть на проезжавший мимо поезд и открыл дверь.
В результате поезд сбил его. Молодой человек получил серьезные травмы и не выжил. При этом его друг сбежал с места и никому ничего не рассказал.
Ранее в метро Москвы студент не выжил, попав под поезд на станции «Белорусская».