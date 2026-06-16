В Саратове задержали главу местной фракции КПРФ

Депутат Денис Буланов сообщил в Telegram-канале о задержании главы фракции КПРФ в Саратовской областной думе Александра Анидалова.

По словам депутата, Анидалов обвиняется в организации незаконного массового мероприятия 1 мая 2026 года.

Буланов уточнил, что в настоящее время Анидалова доставили во Фрунзенский районный суд.

28 мая сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали депутата Свердловского городского поселения Дмитрия Бойченко при получении крупной суммы денег. По данным журналистов, его поймали с поличным при передаче ему 50 млн рублей. Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье о посредничестве во взятке.

21 мая в Екатеринбурге при передаче денег задержали заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД подполковника Александра Кулева. В правоохранительных органах тему пока не комментировали.

Ранее обвиняемый в коррупции мэр Уфы пожаловался в Следком, Генпрокуратуру и ФСБ.