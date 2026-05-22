На Урале высокопоставленного борца с коррупцией застали при получении взятки

Е1.RU: в Екатеринбурге замглавы антикоррупционного отдела МВД поймали на взятке

В Екатеринбурге при передаче денег задержали заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД подполковника Александра Кулева. Об этом сообщает местное издание Е1.RU со ссылкой на несколько независимых источников.

По предварительным данным, офицера полиции задержали вечером 21 мая. В правоохранительных органах Екатеринбурга тему пока не комментируют.

«Его взяли при передаче ему денег», — рассказал один из собеседников издания.

В последнее время в Свердловской области проошла серия задержаний действующих и бывших сотрудников МВД. Так, в мае арестовали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Нижнетагильское» подполковника Артура Белых. Ему предъявили обвинения в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий.

21 мая задержали бывшего руководителя управления по вопросам миграции свердловского ГУ МВД Александра Блинова. Экс-полицейского подозревают в организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями.

