На Урале высокопоставленного борца с коррупцией застали при получении взятки

Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Екатеринбурге при передаче денег задержали заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД подполковника Александра Кулева. Об этом сообщает местное издание Е1.RU со ссылкой на несколько независимых источников.

По предварительным данным, офицера полиции задержали вечером 21 мая. В правоохранительных органах Екатеринбурга тему пока не комментируют.

«Его взяли при передаче ему денег», — рассказал один из собеседников издания.

В последнее время в Свердловской области проошла серия задержаний действующих и бывших сотрудников МВД. Так, в мае арестовали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Нижнетагильское» подполковника Артура Белых. Ему предъявили обвинения в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий.

21 мая задержали бывшего руководителя управления по вопросам миграции свердловского ГУ МВД Александра Блинова. Экс-полицейского подозревают в организации незаконной миграции и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее обвиняемый в коррупции мэр Уфы пожаловался в Следком, Генпрокуратуру и ФСБ.

 
