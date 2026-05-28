Российского депутата поймали с поличным при получении многомиллионной взятки

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали депутата Свердловского городского поселения Дмитрия Бойченко при получении крупной суммы денег. Об этом сообщил новостной портал 47news.

По данным журналистов, депутата поймали с поличным при передаче ему 50 млн рублей. Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье о посредничестве во взятке.

21 мая в Екатеринбурге при передаче денег задержали заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД подполковника Александра Кулева. В правоохранительных органах тему пока не комментируют.

Незадолго до этого главный архитектор Алушты Александр Струбалин был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным Telegram-канала 112, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Струбалин — начальник управления градостроительства и архитектуры. Он также имеет звание заслуженного архитектора Крыма.

Ранее у экс-вице-мэра Нижнего Новгорода изъяли 328 млн рублей.