В Забайкалье загорелся детский лагерь «Чемпион»

В Забайкалье более 60 детей эвакуировали из лагеря из-за пожара

Пожар возник на территории детского оздоровительного лагеря «Чемпион» на озере Арахлей в Забайкалье, проведена срочная эвакуация. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС.

По информации ведомства, из лагеря был эвакуирован 71 человек, в их числе 63 ребенка и восемь взрослых.

К моменту прибытия пожарных горело здание на территории лагеря.

Возгорание оперативно локализовали на площади 200 кв. м., спустя 2,5 часа пожар был полностью потушен. К борьбе с огнем были привлечены 24 пожарных и 11 единиц, уточнили в МЧС.

Причина пожара пока неизвестна, обстоятельства произошедшего выясняются.

Несколько дней назад в Башкирии произошел пожар, в огненной западне оказались троих детей. Возгорание возникло в деревянном доме днем. В МЧС рассказали, что взрослых в это время дома не было. По информации источников, тела детей в обнимку обнаружили при заливке пожарища.

Ранее детей эвакуировали из кинотеатра в Кемерово.