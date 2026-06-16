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Общество

Воронежских школьников эвакуировали с экзаменов из-за угрозы атаки БПЛА

В Воронеже и Нововоронеже прервали ОГЭ из-за угрозы удара БПЛА
Антон Вергун/РИА Новости

В Воронеже и Нововоронеже приостановили проведение основного госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников из-за непосредственной угрозы атаки беспилотников. Детей отправили в укрытие, сообщили РИА Новости в правительстве Воронежской области.

«В настоящее время ученики из 54 пунктов проведения экзаменов в Воронеже и из одного в Нововоронеже находятся в укрытиях – до момента, пока не будет сообщено о возможности их покинуть», – говорится в публикации.

Уточняется, что после отмены тревоги дети вернутся в аудитории, где им предложат оценить самочувствие и возможность продолжать экзамен. Для тех выпускников, кто захочет сдавать экзамен, его продлят, а те, кто откажется, смогут прийти в резервные дни, добавили в региональном правительстве. Если же время пребывания в укрытии превысит 2 часа, то экзамен перенесут для всех.

Режим беспилотной опасности начал действовал в Воронеже и Нововоронеже с 10:01 мск. В 12:00 мск режим опасности атаки БПЛА в этих городах отменили, однако в угроза ударов дронов сохраняется на территории всего региона.

Ранее очевидцы сняли упавший дрон в одном из дворов Воронежа.

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