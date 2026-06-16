Стало известно, на что россияне тратят больше всего денег в выходные

Граждане РФ тратят больше всего денег на одежду и обувь в выходные дни

В выходные дни россияне тратят больше всего в магазинах одежды и обуви — весной текущего года средний чек в данной категории превысил пять тысяч рублей. При этом в супермаркетах он в разы ниже (1,2 тысячи). Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками банка «Русский Стандарт».

Кафе и рестораны заняли вторую позицию со средним чеком около 1 тысячи рублей.

Замыкают рейтинг парикмахерские и салоны красоты — здесь в среднем тратят порядка 1,7 тысячи рублей.

Согласно недавнему исследованию ЮKassa (сервис для приема платежей финтех-компании ЮMoney), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», россияне этой весной массово инвестировали в любовь и привлекательность — обороты сервисов знакомств выросли на 68%, а число оплат увеличилось на треть.

Кроме того, количество визитов в фотостудии взлетело более чем вдвое, обеспечив прирост выручки на 43%. При этом долгие концептуальные съемки уступили место динамике.

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