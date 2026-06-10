Стало известно, сколько денег россияне тратят на помощь родителям

Более половины опрошенных россиян уверены, что дети должны помогать родителям, а каждый третий считает, что помощь важна при наличии возможности. К такому выводу пришли «Росгосстрах» и клиника доказательной медицины docmed по результатам опроса (есть у «Газеты.Ru»).

При этом почти 43% респондентов помогают родителям регулярно, а еще около 40% делают это время от времени. У 39% опрошенных на помощь родителям уходит до 5 тыс. рублей в месяц, а у каждого пятого — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Для многих россиян забота о родителях начинается задолго до их пожилого возраста. Чаще всего помогать начинают, когда отцу и матери исполняется 55–65 лет. Однако почти каждый пятый отметил, что необходимость поддержки появляется уже после 45 лет родителей. После 40 лет риски многих заболеваний начинают заметно расти. Врачи рекомендуют с этого возраста внимательнее относиться к профилактике и регулярным чекапам, особенно когда речь идет о сердечно-сосудистых, эндокринных и онкологических заболеваниях.

Чаще всего помощь связана именно с медициной. Более половины участников исследования организуют родителям визиты к врачам, 48% оплачивают медицинские услуги и лекарства. Кроме того, россияне помогают с покупкой продуктов (49,4%), организацией отдыха (41,7%), оплатой ЖКХ и связи (29,2%).

Исследование показало и любопытную закономерность: чем чаще дети общаются с родителями, тем разнообразнее становится помощь. Те, кто видится с родителями ежедневно, вовлечены практически во все аспекты их жизни: от медицинских вопросов до бытовых задач. Напротив, респонденты, которые встречаются с родителями раз в год и реже, обычно ограничиваются только финансовой поддержкой.

Среди врачей самыми востребованными у старшего поколения за последний год оказались терапевты (83%), кардиологи (49,1%), стоматологи (42,3%), неврологи (35,5%) и эндокринологи (30,5%). При этом почти 57% родителей продолжают лечиться преимущественно в государственных поликлиниках, а около четверти — в платных медицинских центрах за собственный счет.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян. Опрос подразумевал многовариантность ответов.

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