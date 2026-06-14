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Общество

Россияне этой весной массово инвестировали в любовь и привлекательность

Обороты сервисов знакомств весной выросли на 68%, а число оплат — на треть
Arthur Bargan/Shutterstock/FOTODOM

Весной 2026 года на смену холодам пришла потребность россиян в ярких впечатлениях, эмоциях и новых знакомствах. Главный драйвер сезона — романтика. Обороты сервисов знакомств выросла на 68%, а число оплат увеличилось на треть. Россияне активно ищут романтические отношения после зимнего периода.

Это показало исследование ЮKassa (сервис для приема платежей финтех-компании ЮMoney), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Кроме того, количество визитов в фотостудии взлетело более чем вдвое, обеспечив прирост выручки на 43%. При этом долгие концептуальные съемки уступили место динамике.

«Современному клиенту нужны быстрые фотосессии на час-полтора. Сделать стильные кадры для соцсетей, обновить аватарки и немедленно вернуться в водоворот общения — вот главный алгоритм весны», — отмечает Наталья Лапшина, руководитель направления сопровождения ключевых клиентов ЮMoney.

Сущестенный рост также показала бьюти-сфера. СПА-пространства зафиксировали рост оборотов на 56% при росте количества оплат на 22%. Массажные салоны прибавили 33% к обороту. Люди осознанно вкладываются в антистресс-практики, чтобы выглядеть и чувствовать себя отдохнувшими.

Также расцвел и косметический ретейл: обороты парфюмерных и бьюти-магазинов подскочили на 38%.

Классические сценарии вечернего досуга весной вновь обрели популярность. Бары и ночные заведения отмечают рост посещаемости и выручки на 12%. Покупка цветов стала естественным атрибутом романтических встреч: оборот интернет-магазинов цветов вырос на 12%.

«Мы видим, что этой весной россияне были готовы платить за эмоции, социальные связи и собственную привлекательность — причем подходят к этому системно, инвестируя сразу в несколько направлений», — комментирует Наталья Лапшина.

Ранее мужчины в Москве стали больше тратить на уход за собой.

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