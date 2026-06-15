Аэропорт Сочи приостановил работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту города Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 20.47 мск.

В ведомстве подчеркнули, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Несколькими часами ранее руководство аэропорта еще одного южного российского города приостановило работу авиагавани из соображений безопасности. В Росавиации предупредили, что меры введены в Геленджике, а в аэропорту Краснодара (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов.

Накануне сочинский аэропорт дважды приостанавливал работу. Вечером в Сочи и Сириусе сработали системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА. В этот день в аэропортах Краснодарского края задержали десятки рейсов.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта Домодедово.