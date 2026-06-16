Очевидцы сняли упавший дрон в одном из дворов Воронежа

В Воронеже обломки украинского БПЛА упали в одном из дворов города

Обломки украинского беспилотника рухнули в одном из дворов города в ночь на вторник, 16 июня. Об этом сообщает Telegram-канал «Большой воронежский», публикуя фото сбитого БПЛА.

Утром в небе над Воронежом уничтожили один беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ). Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 16 июня в Воронеже и области сбили 19 БПЛА: при падении обломков повреждено авто. Как уточнил губернатор региона Александр Гусев, дроны сбили в небе над Воронежем и девятью районами. По предварительной информации, никто не пострадал.

Гусев также предупредил местных жителей, что в регионе сохраняется режим беспилотной опасности – работают системы оповещения.

Накануне в результате ночного удара украинских беспилотников по городскому округу Тулы три человека получили несовместимые с жизнью травмы. Среди трех раненых был годовалый ребенок.

Ранее в Туле раненного при атаке БПЛА ребенка нашли благодаря плачу.