Мать девятерых детей обратилась к Путину с предложением учредить новый праздник

Юлия Мородина, мать-героиня из кубанского села Солёное, воспитывающая девятерых детей, написала письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем женщина предложила учредить новый всероссийский праздник – День многодетной семьи. Об этом она сообщила в беседе с RT.

По мнению Мородиной, отмечать праздник нужно в сентябре. Свою идею женщина объяснила тем, что многодетные семьи стали ориентиром для всей страны, но при этом официального праздника в честь таких семей в России нет.

«При этом во многих регионах он уже сложился по народной инициативе… Уважаемый Владимир Владимирович, осмеливаюсь обратиться к вам с просьбой установить в России официальный День многодетной семьи», — говорится в письме.

Воспитывающая девятерых детей женщина рассказала, что живет в браке со своим супругом Александром уже 30 лет. По ее словам, пять лет назад по ее инициативе в Мостовском районе ввели праздник на местном уровне и стали поздравлять семьи с рождением третьего и последующих детей. Теперь аналогичное празднование Мородина предлагает ввести на федеральном уровне.

Напомним, сейчас в России каждый год 8 июля отмечают День семьи, любви и верности – праздник, получивший официальный статус в 2022 году по указу президента. Праздник посвящен узам брака и истории двух русских святых — Петра и Февронии, чья любовь стала символом преданности. Подробнее об истории любви муромского князя и простой девушки и о традициях современного праздника — в материале «Газеты.Ru».

Путин ранее назвал отрадным рост числа многодетных семей в стране.