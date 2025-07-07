День семьи, любви и верности 2025: как появился праздник и при чем тут Петр и Феврония

День семьи, любви и верности: когда отмечается, история и традиции праздника

День семьи, любви и верности — праздник, посвященный крепким узам брака и истории двух русских святых — Петра и Февронии, чья любовь стала символом преданности. В отличие от западного Дня святого Валентина, здесь акцент делают не на романтике, а на семейных ценностях. Об истории любви муромского князя и простой девушки и о традициях современного праздника — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День семьи, любви и верности в 2025 году

День семьи, любви и верности, который в России отмечают 8 июля , — относительно новый праздник. Официальный статус он получил только в 2022 году по указу президента, но традиция празднования зародилась раньше — еще в 2008-м.

Колыбелью праздника стал Муром, древний город во Владимирской области — именно там, на родине святых Петра и Февронии Муромских, впервые отметили этот день. Выбор даты 8 июля символичен — она соответствует дню памяти этих почитаемых в православии святых (25 июня по старому стилю, а по новому — 8 июля).

По случаю этого праздника дополнительный выходной не положен. В 2025 году День семьи, любви и верности придется на рабочий вторник, но это не помешает тысячам россиян отметить его в кругу близких.

Легенда о Петре и Февронии: испытания и чудеса

Появление Дня семьи, любви и верности во многом связано с желанием создать российскую национальную традицию, отличную от западного Дня святого Валентина.

Хотя оба праздника говорят о любви, российская версия делает акцент не на романтике, а на крепких семейных узах и преданности.

В основу Дня семьи, любви и верности легла история святых Петра и Февронии. Согласно произведению XVI века «Повесть о Петре и Февронии Муромских», князь Петр, сын муромского правителя, и простая крестьянка Феврония прошли через испытания, доказав силу взаимной любви и верности. Их союз, описанный церковным автором Ермолаем-Еразмом, стал символом идеальных семейных отношений в православной традиции.

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Согласно сказанию, до того как стать князем, Петр совершил подвиг, победив огненного змея, но был отравлен его ядовитой кровью и заболел неизлечимой болезнью. Никто из лекарей не мог ему помочь, пока ему не рассказали о Февронии — дочери простого пчеловода, славившейся своим даром врачевания. Она согласилась исцелить Петра, но с условием: он должен взять ее в жены. Будущий князь, не веря в успех, дал обещание, которое после выздоровления решил не выполнять. Однако болезнь вскоре вернулась, и лишь после повторного исцеления Петр, наконец, исполнил свое слово.

Прожив долгую жизнь в согласии, супруги в старости приняли монашество. Согласно преданию, они отошли в мир иной в один день — 25 июня (8 июля по новому стилю) 1228 года.

Их последней волей было упокоиться в общем гробу, но церковные каноны запрещали такое погребение для монашествующих. Нарушив завет, их похоронили отдельно, однако наутро тела чудесным образом оказались вместе.

Это знамение убедило людей в святости их союза, и, в конце концов, Петра и Февронию погребли, как они и хотели — в едином гробу, разделённом лишь тонкой перегородкой.

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Как почитали благоверных Петра и Февронию после их смерти

Православная церковь канонизировала Петра и Февронию в 1547 году. На протяжении последующих столетий их почитали как покровителей царского рода. Царь Федор Иванович и его жена царица Ирина Годунова молились им о послании наследника, и вскоре в их семье родился ребенок. Петр I, Екатерина II, Николай I и Александр II также посещали обитель, где покоились муромские святые, чтобы поклониться им.

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После революции 1917 года мощи святых Петра и Февронии отправили на научное исследование, а потом перевезли в один из музеев Мурома. В 1989 году останки были возвращены Русской православной церкви и перенесены в муромский Благовещенский собор бывшего мужского монастыря.

19 сентября 1992 года мощи супругов перенесли в Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме. Они хранятся в одной раке (ковчеге с мощами святых, изготавливаемом обычно в форме гроба), перед которой каждый воскресный день совершается водосвятный молебен с акафистом (хвалебным церковным песнопением).

Традиции Дня семьи, любви и верности

Медаль «За любовь и верность»

Большинство традиций праздника так или иначе связаны с семейными отношениями. Пары, прожившие рука об руку 25 лет и более, отмечают наградами — медалью «За любовь и верность», учрежденной организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности. На ней изображены Петр и Феврония Муромские как символ чистой и крепкой супружеской любви. Кандидатов обычно представляют муниципальные власти, а награждение проходит на региональном и федеральном уровнях.

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Чествование семейных пар со стажем

В День семьи, любви и верности обычно устраивают официальные церемонии чествования супружеских пар с большим семейным стажем. Как правило, они проходят в региональных и муниципальных госучреждениях, а супругам дарят дипломы и подарки. На федеральном уровне специальные денежные выплаты к этому празднику не предусмотрены. Однако в отдельных субъектах РФ действуют региональные программы поддержки семейных пар, проживших в браке 50 лет и более. Хотя эти выплаты законодательно не связаны с Днем семьи, на практике их вручение иногда совмещают с праздничными мероприятиями.

Традиции празднования Дня семьи, любви и верности

Во многих городах устраивают тематические концерты, прославляющие крепкий брак между мужчиной и женщиной, семейные ярмарки, развлекательные мероприятия для детей и программы для людей всех возрастов.

Главные торжества в честь Дня семьи, любви и верности традиционно проходят в городе Муроме Владимирской области. Здесь организуются театральные представления, реконструкции сцен из жизнеописания святых Петра и Февронии Муромских, мастер-классы по народным ремеслам.

День семьи, любви и верности пользуется большой популярностью среди тех, кто решил связать себя брачными узами.

8 июля среди молодоженов считается удачной датой для заключения брака

По случаю праздника многие ЗАГСы продлевают часы работы и даже отказываются регистрировать разводы.

Одна из главных традиций в День семьи, любви и верности или благоверных Петра и Февронии — дарить своим родным и близким ромашки . Считается, что этот цветок символизирует супружеское счастье, чистоту, нежность, искреннюю любовь и крепкие отношения.

Традиции православного праздника в честь Петра и Февронии

Для православных верующих 8 июля — День Петра и Февронии. Паломники в этот день едут в Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме, чтобы посетить торжественную службу и приложиться к мощам Петра и Февронии, которые там хранятся.

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Как правило, супруги просят о гармонии в браке, взаимопонимании и здоровье своих детей, а незамужние девушки и молодые люди — о второй половинке.

Что нельзя делать в праздник: приметы и поверья

В этот день нельзя ссориться и выяснять отношения с родными и близкими. Иначе так весь год в ссорах и проведете.

Нельзя срывать или вырывать главный символ праздника — ромашки. Если вы хотите подарить цветы близким, аккуратно их срежьте. Также в этот праздник по ромашкам нельзя гадать.

В День Петра и Февронии не рекомендуется заниматься рукоделием — особенно шить и вязать. Считается, что таким образом вы можете «зашить» свое счастье.

Не рекомендуется заниматься тяжелыми работами в огороде и саду, а также что-то чинить по дому, если это не серьезная поломка.

Согласно народным поверьям, в День семьи, любви и верности лучше никуда не переезжать — иначе будут трудности с достатком и здоровьем.

Также в День Петра и Февронии не венчаются в церквях, так как верующие соблюдают Петровский пост, однако официальная регистрация брака в ЗАГСе, наоборот, может принести удачу.

Приметы в День Петра и Февронии

В старину на Петра и Февронию люди пытались узнать, какая погода их ждет летом и осенью. Согласно поверьям, северный ветер предвещает солнечные дни, а восточный — дождливые. Люди считали, что погода на ближайшие 40 дней будет такой же, как в праздничный день. А радуга над водой предвещала осадки.

Судили по приметам и о будущем урожае:

Если стоит жаркая, сухая погода, то в лесах будет мало грибов.

Если мыши не едят сено, то не будет много пшеницы.

Если в этот день идет дождь, пчелы соберут много меда.