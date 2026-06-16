Москвичей предупредили о падении температуры ниже климатической нормы

Синоптик Позднякова спрогнозировала дожди и до +10 градусов в Москве

На этой неделе в столичном регионе сохранится ненастная погода с дождями и температурами ниже климатической нормы. В отдельные часы воздух не прогреется выше, чем до +10 градусов, сообщила RT главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, до среды, 17 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, которая будет сопровождаться кратковременными дождями. На фоне похолодания грозы не прогнозируются, отметила синоптик.

До четверга, 18 июня, в ночные часы температура воздуха будет колебаться от +10 до +12 градусов, а днем останется преимущественно в пределах +17…+19 градусов.

«При этом возможны порывы ветра до 12–14 м/с. В пятницу днем вновь ожидаются кратковременные дожди и температура +20…+22 градуса», — добавила Позднякова.

На выходные она пообещала жителям столицы небольшое потепление – по ее словам, в субботу и воскресенье воздух прогреется до +21…+26 градусов.

Напомним, сегодня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за последние сутки в Московском регионе выпало более половины месячной нормы осадков. Причиной ухудшения погоды в Москве и Московской области стал атмосферный фронт с Запада. Во вторник и среду будет больше облаков и похолодает, однако к концу недели погода начнет улучшаться – как отмечал советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин, повышение температуры начнется с пятницы на субботу, а на выходных ожидается до 24–25 градусов.

Ранее москвичам спрогнозировали дожди, грозы и похолодание до +8 градусов.