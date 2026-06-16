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Общество

Синоптик сообщил о рекордных осадках в Московском регионе

Тишковец: в ряде районов Подмосковья выпало более 50% месячной нормы осадков
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Более половины месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние сутки. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в столичном регионе за один день выпало свыше 50% месячной нормы осадков.

В Москве на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 12 мм осадков. В Строгино выпало 10 мм, в Тушино — 14 мм, а в Бутово — 15 мм. При этом месячная норма для июня составляет 77 мм.

В Подмосковье наибольшее количество осадков зарегистрировали в Дмитрове и Мелихове — по 35 мм. Это соответствует 53% месячной нормы. В Сергиевом Посаде выпало 32 мм осадков, в Клину и Талдоме — по 26 мм, в Солнечногорске — 23 мм, в Кашире — 20 мм.

Тишковец подчеркнул, что именно Дмитров и Мелихово стали лидерами по количеству выпавших осадков за прошедшие сутки.

Причиной ухудшения погоды в Москве и Московской области стал атмосферный фронт с Запада. Во вторник и среду будет больше облаков и похолодает, однако к концу недели погода начнет улучшаться: повышение температуры начнется с пятницы на субботу, а на выходных ожидается до 24–25°C, сообщил советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

Ранее москвичей предупредили о тумане с видимостью до 500 метров.

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