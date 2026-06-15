Москвичам рассказали, когда в столицу вернется тепло

Причиной ухудшения погоды в Москве и Московской области стал атмосферный фронт с Запада. Во вторник и среду будет больше облаков и похолодает, однако к концу недели погода начнет улучшаться: повышение температуры начнется с пятницы на субботу, а на выходных ожидается до 24–25°C. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

«Основные дожди у нас уже прошли: выпало от 30% до 70% месячной нормы. Сейчас, я бы сказал, грибная погода. К выходным потеплеет, и можно брать лукошки, сапожки, мазь от комаров», — сказал синоптик.

Самый теплый день на текущей рабочей неделе — понедельник. Однако уже после 20 часов столбики термометров пойдут вниз, добавил он.

Как сообщает Комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы, в ближайшие часы в столице прогнозируются грозы с ливнем, градом и усилением ветра до 15 метров в секунду.

Уточняется, что наиболее неблагоприятными погодные условия будут после 15:00 и до завтрашнего утра.

В некоторых районах Москвы за эти сутки может выпасть как минимум половина месячной нормы осадков, в связи с чем городские службы переведены на режим повышенной готовности.

Ранее Москвичей предупредили о тумане с видимостью до 500 метров.