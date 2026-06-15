Москвичам спрогнозировали дожди, грозы и похолодание до +8 градусов

Синоптик Ильин: в Москве пройдут ливни с грозами, похолодает до 8-13 градусов

В ближайшие дни в столичном регионе ожидается в целом теплая погода, однако в середине недели температура воздуха заметно понизится – ночью ожидается до +8 градусов. Сопровождаться такая погода будет дождями и грозами, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Дождливой, по его словам, будет первая половина недели, местами прогремят грозы. Так, сильный дождь ожидается и сегодня – он пройдет в южных районах области и в столице. Воздух сегодня днем прогреется до +22…+24 градусов, после этого до четверга включительно температура воздуха не превысит +15…+20 градусов. К климатической норме температурный режим вернется только к выходным, отметил синоптик.

На пятницу он спрогнозировал чуть выше +20 градусов, отметив, что в субботу и воскресенье может потеплеть до +25 градусов.

«Если говорить про ночные температуры, то самая холодная ночь будет со среды на четверг — +8...+13 градусов, ― предупредил Ильин. ― В остальные ночи — +10...+15 градусов».

Ветер, по его прогнозу, до четверга будет южный и юго-западный ветер, в пятницу он сменится на западный. Во время гроз ожидаются усиления до 11-16 м/с, а к выходным ветер утихнет, заключил синоптик.

В Гидрометцентре ранее предупредили о продлении желтого уровня опасности в Москве.