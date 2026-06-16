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Общество

Пожар на НПЗ в Москве локализован

МЧС: пожар на Московском НПЗ оперативно локализован
Shutterstock

Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) оперативно локализован. Об этом пресс-служба столичного управления МЧС сообщила в мессенджере «Макс».

Отмечается, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий пожара. Угрозы распространения пламени нет.

В МЧС заверили, что ситуация находится под контролем экстренных служб.

Утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки беспилотников на столицу поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода. Он уточнил, что пострадавших нет.

Также мэр передавал, что в течение ночи и утра силы противовоздушной обороны сбили на подлете к Москве 60 украинских беспилотников.

На фоне атаки дронов столичные аэропорты Внуково и Домодедово начали выполнять полеты по согласованию с соответствующими органами. Мера была введена для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Туле раненного при атаке БПЛА ребенка нашли благодаря плачу.

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