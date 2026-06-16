Дачникам рассказали, помогут ли народные методы в борьбе с вредителями

Народные методы не помогут в борьбе с вредителями на даче, поскольку ни один из них не доказал своей эффективности. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она уточнила, что речь идет о настое помидорной ботвы, горьких перцев, горчицы, посыпании содой, солью, обливании колой или хозяйственным мылом.

«Те же слизни не обжигаются о горькое – у них должна исчезнуть слизь, которая является гарантией их жизни, а лишают ее только специальные препараты. А вот сода и соль могут испортить почву – после них ничего расти не будет», – уточнила Воронова.

По ее словам, профессиональные средства смогут учесть механизм, опасный для каждого вида вредителей. Садовод уточнила, что препараты от почвенных вредителей нужно вносить в землю сейчас, в остальном для обработки растений важно учесть погодные условия — нужно минимум два–три дня сухой погоды.

Президент Российской академии наук Геннадий Красников до этого говорил, что специалисты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) картофеля им. Лорха до этого создали устойчивый к заболеваниям и вредителям сорт картофеля «Альфа».

Ранее россиянам назвали неочевидное средство для защиты урожая от вредителей.