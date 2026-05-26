Российские ученые вывели устойчивый к болезням и вредителям сорт картофеля

Глава РАН: в России создан устойчивый к болезням и вредителям картофель «Альфа»

Специалисты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) картофеля им. Лорха создали устойчивый к заболеваниям и вредителям сорт картофеля «Альфа». Об этом рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников на общем собрании членов РАН в докладе «О важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными в 2025 году».

По его словам, сорт «Альфа» устойчив к раку картофеля, картофельной нематоде фитофторозу клубней, альтернариозу и парше обыкновенной, а также обладает средней устойчивостью к фитофторозу ботвы и вирусу PVY.

«Среднеранний столового назначения. Клубни красные овальной формы. Кожура гладкая, мякоть клубня кремовая. Количество клубней 10-14 штук на куст, масса товарного клубня 100-130 граммов. Потенциальная урожайность 75,0-85,0 тонн на гектар», — говорится в докладе.

Вкус у «Альфы», по словам Красникова, «отличный», развариваемость — средняя, а содержание крахмала варьируется от 15% до 18%. Этот сорт предлагается выращивать в центральном регионе России, уточнил глава РАН.

Название для нового сорта картофеля выбирала Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства путем голосования в своем Telegram-канале.

