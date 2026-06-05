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Общество

Россиянам назвали неочевидное средство для защиты урожая от вредителей

Агроном Лагута: богомолы могут помочь защитить урожай от вредителей
Unai Huizi Photography/Shutterstock/FOTODOM

В борьбе с саранчой, гусеницами и другими вредителями, обитающими в саду, можно использовать не только химические препараты, но и более экологичный способ. Защитить урожай от насекомых могут помочь богомолы. Об этом aif.ru сообщил агроном Павел Лагута.

Специалист объяснил, что богомолы целенаправленно охотятся на вредителей, которые обирают в теплицах и на грядках. При этом сами богомолы не наносят вредя растениям.

«Разводить богомолов для последующего выпуска не так просто. Эти насекомые плохо уживаются друг с другом: если поместить их вместе, более сильная особь быстро уничтожит слабую», — отметил он.

По словам агронома, при разведении богомолов необходимо действовать поэтапно, начав с содержания только одной особи. Для этого можно использовать обычную банку с крышкой, в которой заранее следует сделать небольшие отверстия для вентиляции. Пойманного богомола, который будет внутри тары, важно обеспечивать регулярным питанием другими насекомыми. В итоге уже спустя 1-2 месяца богомол сможет отложить до двух кладок.

После выхода из кладки маленькие богомолы будут действовать самостоятельно. Они активно расселяются по растениям и сразу начинают охоту на вредных насекомых, заключил Лагута.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что наиболее неприхотливыми цветами, которые можно вырастить на дачном участке, являются котовник, анютины глазки и сальвия. Любителям лаванды специалист порекомендовала выбирать альтернативные варианты в виде котовника Фассена или сальвии, которые растут практически сами по себе.

Ранее россиянам рассказали, как правильно обработать деревья в саду в июне.

 
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