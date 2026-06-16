В Сеченовском университете объяснили, с чего начать желающим дожить до 120 лет

Увеличение продолжительности жизни до 120 лет связано с правильным образом жизни, регулярным контролем здоровья и грамотной профилактикой, сказал в интервью РИА Новости ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

Он призвал людей взять ответственность за свое здоровье, потому что медицина — это только инструмент.

«Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет», — сказал Глыбочко.

Он считает здоровое долголетие абсолютно достижимой целью, потому что уже сейчас люди готовы управлять своим здоровьем вместе с врачом.

В качестве инновационной технологии, которая позволяет двигаться по этому пути, ректор упомянул метаболомный скрининг (комплексный лабораторный анализ крови, показывающий состояние всех систем организма). Это исследование позволяет задолго до симптомов обнаруживать некоторые хронические заболевания.

Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной беседы поговорили о бессмертии. Китайский лидер отметил, что сейчас люди в 70 лет являются «детьми», в то время как раньше немногие доживали до этого возраста. В ответ российский политик заявил, что благодаря биотехнологиям и трансплантации органов люди могут жить вечно. Си заметил, что в этом столетии есть шанс прожить до 150 лет.

Ранее президент США рассказал, что помешает ему дожить до 200 лет.