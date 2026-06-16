Японские ученые назвали срок, в течение которого Эбола может перекинуться на Европу и Азию

MedRxiv: инифицированные Эболой могут оказаться в Европе и Азии через 30 дней

Инифицированные вирусом эболы жители Африки могут в течение 30 дней с высокой долей вероятности оказаться в крупнейших транзитных аэропортах Европы и Азии. Об этом, ссылаясь на математическое моделирование японских ученых Рё Киноситы, Мотои Судзуки и Дайсукэ Ёнэоки опубликованное на портале medRxiv, сообщает газета «Известия».

Исследование основано на анализе авиационных маршрутов, которыми потенциально могут воспользоваться носители вируса из Демократической Республики Конго и Уганды. По мнению ученых, в течение месяца инфицированные доберутся до крупнейших мировых транспортных хабов, таких как Бельгия, Франция, Объединенные Арабские Эмираты и Турция. Согласно имеющимся расчетам, при наиболее неблагоприятных факторах вероятность появления зараженного пассажира в Бельгии составляет 92%, во Франции — 91%, В ОАЭ — 88% для ОАЭ, в Турции — 86%.

Японские ученые включили в свою модель 11 264 аэропорта, 569 741 авиамаршрут и около 330 млн пассажиров. В исследовании отмечается, что сделанные предварительные прогнозы обеспечивают основу для оперативного мониторинга международной ситуации, хотя риск завоза не означает последующей передачи инфекции.

Комментируя исследование, ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН Александр Соколов отметил, что если в модели не предусматривается кардинальных изменений, то выведенные в ней расчеты справедливы и для будущего периода.

6 июня сообщалось, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и в Уганде может стать крупнейшей в истории.

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