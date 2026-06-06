В США бьют тревогу из-за вспышки Эболы в Африке

CDC: вспышка Эболы в Африке может стать крупнейшей в истории

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и в Уганде может стать крупнейшей в истории, говорится в отчете американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В тексте документа смоделированы возможные сценарии развития событий для разных показателей заболеваемости и летальных исходов. Так, при низком уровне изоляции заразившихся штаммом Бундибугио (20%) и отсутствии мер в области здравоохранения, вероятность вспышки, которая превысит 20 тыс. случаев заражения за три месяца, оценивается в 65%. Если же 70% населения получится изолировать, заболевших будет менее 10 тыс., а вероятность вспышки снизится до 5%.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила ЧС в области здравоохранения из-за лихорадки Эбола в ДРК и Уганде. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее российских медиков решили отправить в Африку для борьбы с Эболой.