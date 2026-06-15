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Общество

В России оценили вероятность мировой пандемии Эболы

Вирусолог Альтштейн оценил возникновение мировой пандемии из-за Эболы
Gradel Muyisa Mumbere/Reuters

Хотя Эбола является очень опасным заболеванием, современные врачи научились противостоять этой лихорадке, а также предотвращать её активное распространение. Вероятность мировой пандемии на этом фоне исключена, заявил RT вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.

«Какие бы ни были ухудшения в медицине, современная медицина Запада вполне может противостоять этой инфекции. Уровень гигиены достаточный, чтобы защищаться от такой инфекции, как Эбола», — подчеркнул врач.

Он отметил, что сама контагиозность Эболы невысока – так, например, она не проникает через дыхательные пути. Чтобы заразиться, между здоровым и больным человеком должен произойти более тесный контакт с прикосновением к источнику инфекции, то есть к крови человека. На этом фоне лихорадка Эбола не сможет стать возбудителем пандемии, заключил вирусолог.

Накануне число подтверждённых случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 782. По последним данным, в 181 случае лихорадка привела к летальному исходу.

Из-за лихорадки Эбола в ДРК и Уганде ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Подчёркивается, что против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин.

В России ранее создали тест для выявления вируса Эбола.

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