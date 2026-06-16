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Общество

В Перми ветер повредил крышу многоквартирного жилого дома

МЧС: в Перми ветер сорвал часть кровли с пятиэтажного жилого дома
Silas Stein/dpa/Global Look Press

В Перми сильный ветер во время грозы сорвал часть крыши с пятиэтажного жилого дома. Об этом РИА Новости сообщили в Главном управлении МЧС по Пермскому краю.

Инцидент произошел на улице Профессора Дедюкина. Во время прохождения грозового фронта с дома частично обрушилась кровля. Собеседник агентства подчеркнул, что пострадавших нет.

27 мая сообщалось, что в Челябинске мощный ураган повалил деревья и повредил около 15 автомобилей.

За день до этого стало известно, что в Пермском крае на пляже деревом придавило 17-летнюю девушку, спасти пострадавшую не удалось.

6 мая в Кировской области несколько человек пострадали из-за сильного ветра. По информации властей, из-за непогоды без света остались 14 тысяч человек, обесточено 592 жилых дома. В Кирове упало 15 деревьев, пострадавшим жителям помогали медики.

Ранее на Северо-Курильск обрушился мощный ураган.

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