На Северо-Курильск обрушился мощный ураган

360.ru: порывы ветра в Северо-Курильске достигали 40 м/с
Silas Stein/dpa/Global Look Press

На Северо-Курильск обрушился мощный ураган, сообщает портал 360.ru со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, порывы ветра достигали 40 м/с.

«Ветер был действительно сильный. <...> Для нас это не первый такой ураганный ветер, но дома ходили ходуном. Были неприятные ощущения. Сегодня уже лучше», — поделилась жительница города.

В администрации города сообщили, что накануне днем прошел сильный дождь, после обеда налетел сильный ветер. В результате в городе зафиксировали кратковременные отключения света, были повалены мусорные баки, а здания раскачивались, как будто при землетрясении.

5 мая инструктор по выживанию туристического клуба «Волчица» Дмитрий Алешкин рассказал, что при сильных порывах ветра важно укрыться в помещении, например, в магазине или кафе.

В случае усиления ветра стоит держаться ближе к зданиям. Он уточнил, что наиболее опасными являются шквалы — до 20-25 м/с, которые способны ломать конструкции и сбрасывать предметы. К самым опасным местам в городе Алешкин отнес «ветровые коридоры» между зданиями, где поток ускоряется. К зонам повышенного риска относятся старые деревья и зеленые насаждения, рекламные конструкции, крыши домов, малоэтажные здания с легкими кровлями и детские площадки.

Ранее сообщалось, что школьница из Новороссийска ушла в горы ставить эксперимент по выживанию и пропала.

 
