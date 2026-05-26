Подростка раздавило упавшим деревом на пляже в Перми

В Пермском крае на пляже деревом придавило 17-летнюю девушку, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на городском пляже на берегу реки Сайгатка. Из-за сильного порыва ветра рухнувшим деревом придавило несовершеннолетнюю, спасти девочку не удалось. По данным SHOT, на Пермский край обрушились сильные ветра с порывами до 22 м/с, такой шквал может ломать деревья.

До этого 6 мая в Кировской области несколько человек пострадали из-за сильного ветра. По информации властей, из-за непогоды без света остались 14 тысяч человек, обесточено 592 жилых дома. В Кирове упало 15 деревьев, пострадавшим жителям помогают медики, рассказали в областной администрации. 9 мая ураган с градом обрушился на Екатеринбург, ветер повалил деревья и светофоры, сорвал крыши и перевернул биотуалеты на одной из строек. Кроме того, порывами ветра вырвало люк у автобуса.

Ранее москвичей предупредили о сильном порывистом ветре.