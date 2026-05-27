Мощный ураган повалил деревья и разбил 15 машин в Челябинске

В Челябинске мощный ураган повалил деревья и повредил около 15 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В некоторых районах, особенно рядом со стройками, началась пылевая буря. На центральной площади города дерево рухнуло прямо на проезжую часть. Ветер сносит крыши и дорожные знаки», – говорится в публикации.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится как минимум до 28 мая. Ожидаются ливни, грозы, град, а также порывы ветра до 25 метров в секунду.

Утром 27 мая на севере столицы массовое ДТП затруднило движение. Три машины столкнулись в Огородном проезде, в результате чего в одной из них оказался заблокирован мужчина. Спасатели вытащили его и передали медикам для оказания помощи.

На размещенных в сети кадрах видно, что белый автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствует крыша. На фото также заметно, что поврежденные машины заблокировали движение на одной из полос проезжей части.

Ранее на МКАД перекрыли движение.