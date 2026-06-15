Танкер подвергся атаке у берегов Йемена

Танкер обстреляли из гранатомета в 11 морских милях к юго-востоку от порта Адена в Йемене. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO).

По его информации, к судну приблизилась небольшая моторная лодка с четырьмя людьми на борту. Они были вооружены и открыли огонь по танкеру из реактивного противотанкового гранатомета.

Других подробностей UKMTO не привел. В центре заявили, что по факту случившегося ведется расследование.

13 июня танкер был поражен снарядом у берегов Омана. Инцидент произошел в 6 морских милях к востоку от султаната.

6 мая коммерческое судно CGM San Antonio подверглось ракетному обстрелу в восточной части Персидского залива. Контейнеровоз, предположительно, был поражен крылатой ракетой наземного базирования, в результате чего пострадали несколько членов филиппинского экипажа. В момент атаки оно находилось недалеко от Дубая около побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее военные Омана спасли экипаж попавшего под обстрел индийского судна.