В Подмосковье пьяный мужчина обстрелял обидчиков из ружья

В Подмосковье 42-летний мужчина поссорился с двумя незнакомцами и обстрелял их из ружья. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 13 июня у дома на улице Дружбы. Пьяный мужчина поссорился с двумя незнакомцами. После этого он сходил домой, вооружился ружьем и, спустившись обратно к обидчикам, открыл стрельбу.

Обоих пострадавших в результате госпитализировали с ранениями. Стрелка задержали сотрудники правоохранительных органов, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Стражи порядка осмотрели место происшествия и изъяли оружие, назначены судебные экспертизы.

До этого в Омске ревнивец обстрелял соперника из ружья и выбросил оружие в туалет. Пострадавшего с огнестрельными ранениями увезла скорая помощь.

Ранее подросток получил пулю в голову из-за рисунка на доме в Петербурге.