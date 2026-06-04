Подросток получил пулю в голову из-за рисунка на доме в Петербурге

В Петербурге неизвестный открыл стрельбу по компании подростков, которые рисовали граффити на доме в Адмиралтейским районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел во дворе дома по улице Шкапина, компания подростков наносила рисунки на стены. В какой-то момент неизвестный открыл по ним огонь. Пуля, выпущенная из пневматического оружия, попала в голову 13-летнему мальчику, с ушибленной раной теменной области подросток сам обратился в травмпункт, где ему оказали медицинскую помощь.

Стрелка разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Местные жители отмечают, что район остается местом притяжения для любителей граффити с начала 2000-х годов из-за большого количества заброшенных зданий.

До этого в Энгельсе мужчина открыл стрельбу с балкона по девочкам-подросткам. Он был недоволен громким смехом детей. Одна из пострадавших получила легкие телесные повреждения. Как оказалось, стрелок уже был судим.

Ранее пьяный москвич выстрелил подростку в голову из пневматики.