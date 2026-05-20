Ревнивец обстрелял соперника из ружья и выбросил оружие в выгребную яму

В Омске ревнивец обстрелял соперника из ружья и выбросил оружие в туалет
В Омске 40-летний мужчина из-за ревности обстрелял 44-летнего мужчину из ружья. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в частном доме на улице Новоалександровской. Хозяин выпивал спиртное с приятелем и двумя женщинами и внезапно к дому подъехал законный супруг одной из собутыльниц. Между мужчинами вспыхнула ссора.

Ревнивец сходил к машине, достал охотничье ружье и открыл стрельбу по сопернику, а также угрожал ему ножом. В результате пострадавшего с огнестрельными ранениями увезла скорая помощь.

Правоохранители задержали нападавшего по месту жительства. Выяснилось, что орудие преступления он попытался скрыть, выбросив его в выгребную яму.

При обыске у него изъяли также самодельный пистолет, боеприпасы и порох. Задержанный заявил, что арсенал ему оставил приятель. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ст. 119 УК РФ.

